Следком Башкирии предъявил окончательное обвинение экс-начальнику управления капстроительства Уфы

Следственное управление СКР по Башкирии объявило о предъявлении окончательного обвинения бывшему начальнику управления капстроительства администрации Уфы.

Он обвиняется в незаконном обороте «шпионской» аппаратуры и превышении должностных полномочий, говорится в сообщении СУ СКР по РБ.

По версии следствия, чиновник участвовал в махинациях по программе «Жилище». В результате незаконного включения в программу по сносу ветхого жилья ряда объектов из бюджета необоснованно были выделены 1,6 млрд рублей.

Напомним, что по этому же делу проходит бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов. Ему также предъявлено обвинение в превышении полномочий.