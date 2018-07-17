Суд в Англии отклонил апелляцию Украины по делу «Татнефти»

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Королевский суд Лондона отклонил апелляцию Украины на признание в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску российской «Татнефти». Соответствующее решение было принято 13 июля.

Как сообщает Enkorr, этим решением Арбитраж еще в 2014 году обязал Украину выплатить российской компании $112 млн компенсации с процентами. Решение было приведено в исполнение в мае 2017 года, однако Украина не согласилась с таким решением и подала апелляцию.

Ранее Арбитражный суд Москвы передал иск «Татнефти» к Украине о взыскании $144 млн на рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.