В аварии с микроавтобусом под Оренбургом один погиб и 12 человек пострадали

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Оренбургской области один человек погиб, 12 человек пострадали.

Трагедия произошла 17 июля на 208-м км трассы Бугульма — Уральск. Микроавтобус FIAT Ducato врезался в легковой автомобиль ВАЗ. Всего в микроавтобусе находились 14 человек, в том числе двое детей. Всех пострадавших доставили в больницу, пишет ТАСС.

Водитель отечественной машины погиб на месте. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии, четыре человека — в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее в Саратовской области депутат погиб вместе с женой в аварии на трассе.