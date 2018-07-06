В Саратовской области депутат погиб вместе с женой в ДТП

Под Сызранью в Саратовской области в аварии погибли депутат горсовета Балакова Андрей Володихин и его жена.

Трагедия произошла ранним утром 5 июля на федеральной трассе М-5 возле села Переволоки. По предварительной информации, автомобиль BMW, принадлежавший 40-летнему депутату, вышел на обгон, в результате чего врезался в ехавший навстречу грузовик.

После столкновения обе машины загорелись. Володихина и его супругу вытащить из машины не удалось. Водителю грузовика помогли выбраться из кабины проезжавшие мимо автомобилисты, пишет «Четвертая Власть».

Напомним, ранее в Кирове на 53-м году жизни скончался депутат, выступавший за повышение пенсионного возраста.