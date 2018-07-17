В Госдуме предложили увеличить пенсионерам отпуск на три дня

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил обсудить вопрос предоставления дополнительных трех дней отпуска работающим пенсионерам для возможности пройти диспансеризацию.



Сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о предоставлении россиянам дополнительного выходного дня для прохождения диспансеризации.

«Для людей старшего поколения мы рассматриваем возможность расширения этого времени, потому что не всегда возможно пройти (всех врачей) за один день», — цитирует «РИА Новости» Морозова.

Он отметил, что продолжительность такого дополнительного срока отпуска для работающих пенсионеров может достигать трех дней.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты РФ будет вести мониторинг случаев увольнения пенсионеров с предприятий.

