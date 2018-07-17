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В Госдуме предложили увеличить пенсионерам отпуск на три дня

11:13, 17.07.2018
В Госдуме предложили увеличить пенсионерам отпуск на три дня
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил обсудить вопрос предоставления дополнительных трех дней отпуска работающим пенсионерам для возможности пройти диспансеризацию.

Сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о предоставлении россиянам дополнительного выходного дня для прохождения диспансеризации.

«Для людей старшего поколения мы рассматриваем возможность расширения этого времени, потому что не всегда возможно пройти (всех врачей) за один день», — цитирует «РИА Новости» Морозова.

Он отметил, что продолжительность такого дополнительного срока отпуска для работающих пенсионеров может достигать трех дней.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты РФ будет вести мониторинг случаев увольнения пенсионеров с предприятий.

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