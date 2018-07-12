В России будут отслеживать случаи увольнения пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты РФ будет вести мониторинг случаев увольнения пенсионеров с предприятий. Об этом заявил в четверг статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

«Мы выгрузили информацию по персонифицированному учету в отношении людей пенсионного возраста на крупных предприятиях и взяли на жесткий мониторинг вопросы сокращения и увольнения. По каждому факту мы будем разбираться. Мониторинг ведется на уровне федеральном и региональном. Такие задачи поставлены перед региональными министрами, которые отвечают за службы занятости», — сказал он.

По словам Пудова, работник может написать жалобу о случаях дискриминации.

«У нас на «Онлайн-инспекции» есть портал, куда можно написать жалобу, по которой мы можем попросить прокуратуру сделать внеплановую проверку, чтобы узнать, что человек дискриминирован по возрасту. Есть поручение по каждому факту разбираться, доводить его до логического завершения», — цитирует Пудова ТАСС.