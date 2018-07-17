Житель Самары обвиняется в 112 преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков

28-летний житель Самары предстанет перед судом по обвинению в 112 преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков.

По версии следствия, мужчина организовал преступную группу с целью сбыта наркотических средств. В нее вошли семь человек. С 2016 по 2017 годы обвиняемый незаконно сбывал наркотики, в том числе и в особо крупном размере, через «закладки» и тайники. Клиентов он находил в интернет-магазинах.

Деньги, полученные от продажи наркотиков, преступник переводил из безналичных в наличные. Так, обвиняемый скопил за год порядка 6 млн рублей, сообщили в СУ СКР по Самарской области.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу. Самарцу грозит до 20 лет колонии.

Напомним, ранее в Казани продлили арест по делу о наркотаране полицейской машины.