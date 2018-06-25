В Казани продлили арест по делу о наркотаране полицейской машины

Фото: Реальное время

До 27 июля в СИЗО останется 31-летний Артур Сатрутдинов, обвиняемый по делу о наркотаране со смертельным исходом. Такое решение сегодня вынес Советский райсуд Казани по ходатайству Следкома по РТ.

Как сообщили «Реальному времени» в суде, дополнительное время следствию потребовалось для допроса новых свидетелей по делу обвиняемого.

Напомним, под стражу Сатрутдинова суд отправил 28 апреля. По версии следствия, в ночь на 27 июня этот безработный за рулем маминого BMW пытался скрыться от полицейских и на перекрестке улиц Декабристов и Волгоградской протаранил преградивший ему путь автомобиль ДПС. Старший лейтенант Юрий Матренин погиб, его напарник получил тяжелые травмы. По данным главного госавтоинспектора республики, скорость BMW превышала 170 км/ч. Экспертиза показала — подозреваемый водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

В мае Сатрутдинову предъявили обвинение по «нетрезвой» части 4 статьи 264 УК РФ и по ч. 1 ст. 317 УК РФ о посягательстве на жизнь полицейского.

В 2015-м этого водителя лишали прав за оставление места ДТП, однако позже ловили на управлении без прав. В 2016 году он был осужден за незаконный оборот наркотиков, после года и трех месяцев в колонии был освобожден условно-досрочно. Экзамен в ГАИ на получение новых водительских прав он так и не сдал.