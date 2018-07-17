Центробанк обязал банки сообщать о полученном спаме с вредоносными файлами

Банк России обязал банки отчитываться о всех спам-рассылках с вредоносными файлами. В случае нарушения этого требования банки могут быть наказаны за неполное раскрытие данных.



Требования регулятора, включающие отчет о «компьютерных инцидентах», вступили в силу с 1 июля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей кредитных организаций и экспертов.

Отмечается, что сведения о таких письмах банки должны передавать в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Центробанка. При этом конкретный список инцидентов, о которых банки должны сообщать ЦБ, пока не определен.

Фактически теперь банки вынуждены пересылать весь спам в ФинЦЕРТ, по сути, реализуя «DDoS-атаки против регулятора». Как пояснил бизнес-консультант по безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий, это создает трудности самому ФинЦЕРТу, «который вынужден будет обрабатывать уже миллионы сообщений».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что в 2022 году общие потери от кибератак могут достигнуть $8 трлн.