Центробанк обязал банки сообщать о полученном спаме с вредоносными файлами
Банк России обязал банки отчитываться о всех спам-рассылках с вредоносными файлами. В случае нарушения этого требования банки могут быть наказаны за неполное раскрытие данных.
Требования регулятора, включающие отчет о «компьютерных инцидентах», вступили в силу с 1 июля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей кредитных организаций и экспертов.
Отмечается, что сведения о таких письмах банки должны передавать в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Центробанка. При этом конкретный список инцидентов, о которых банки должны сообщать ЦБ, пока не определен.
Фактически теперь банки вынуждены пересылать весь спам в ФинЦЕРТ, по сути, реализуя «DDoS-атаки против регулятора». Как пояснил бизнес-консультант по безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий, это создает трудности самому ФинЦЕРТу, «который вынужден будет обрабатывать уже миллионы сообщений».
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