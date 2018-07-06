Новости экономики

21:40 МСК
Новости раздела
Экономика

В 2022 году потери от кибератак могут достигнуть $8 трлн — Греф

13:13, 06.07.2018 2
В 2022 году потери от кибератак могут достигнуть $8 трлн — Греф
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что в 2022 году общие потери от кибератак могут достигнуть $8 трлн. Об этом он заявил на международном конгрессе International Cybersecurity Congress.

Он отметил, что расходы на кибербезопасность к 2021 году вырастут в 14 раз, до $1 трлн.

Главной целью для хакеров, по словам Грефа, остается финансовая отрасль — банки, страховые, брокерские и инвестиционные компании, клиентами которых являются практически все граждане, пишет РБК.

Ранее СМИ сообщили, что хакеры похитили со счета «ПИР-банка» 58 млн рублей.

Экономика
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:43
    Если не начать предпринимать серьёзные меры, то потери могут быть еще больше. Но надеюсь в борьбе за безопасность данных у нас есть много преимуществ, чтобы быть на несколько шагов впереди хакеров.
    Ответить
  • Анонимно 16:49
    Нас похоже предупредили сколько денег мы скоро потеряем благодаря каким то хакерам))
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем