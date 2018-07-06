В 2022 году потери от кибератак могут достигнуть $8 трлн — Греф

Глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что в 2022 году общие потери от кибератак могут достигнуть $8 трлн. Об этом он заявил на международном конгрессе International Cybersecurity Congress.

Он отметил, что расходы на кибербезопасность к 2021 году вырастут в 14 раз, до $1 трлн.

Главной целью для хакеров, по словам Грефа, остается финансовая отрасль — банки, страховые, брокерские и инвестиционные компании, клиентами которых являются практически все граждане, пишет РБК.

Ранее СМИ сообщили, что хакеры похитили со счета «ПИР-банка» 58 млн рублей.