Трамп признал право Германии на строительство «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия может участвовать в строительстве газопровода «Северный поток — 2», но отметил сложности из-за статуса члена НАТО.



«Это их выбор — Германии. Это их выбор. Но это сложно, будучи членом НАТО», — цитирует «Коммерсант» Трампа.

Ранее президент России Владимир Путин заверил Дональда Трампа в том, что и после ввода «Северного потока — 2» транзит газа через Украину продолжится.

Напомним, накануне Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную двустороннюю встречу. Сначала они провели переговоры тет-а-тет, а затем продолжили их в расширенном формате. После этого состоялась совместная пресс-конференция.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» готов снизить цену на транзит российского газа в случае, если Москва откажется от строительства «Северного потока — 2».