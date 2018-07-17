«Нафтогаз» предложил снизить цену на транзит газа из РФ в обмен на отказ от «Северного потока — 2»

«Нафтогаз» готов снизить цену на транзит российского газа в случае, если Москва откажется от строительства «Северного потока — 2».

Украинская компания готова сделать ставку на 20% ниже той, которую «Газпром» платит по действующему контракту, заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он отметил, что условие будет соблюдаться при продлении контракта после 2019 года и при полной загрузке мощностей украинского газопровода, передает «РИА Новости».

Напомним, «Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» доплаты по контракту на транзит в размере $11,6 миллиарда.