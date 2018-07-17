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Вступление Украины и Грузии в НАТО станет «прямой угрозой» нацбезопасности РФ — Путин

06:29, 17.07.2018
Вступление Украины и Грузии в НАТО станет «прямой угрозой» нацбезопасности РФ — Путин
Фото: kremlin.ru

Расширение НАТО на восток будет рассматриваться Россией как угроза. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью FoxNews.

«Для нас это представляет прямую угрозу нашей безопасности. Поэтому продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет представлять для нас угрозу, и мы будем относиться, конечно, крайне отрицательно», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Он также отметил, что размещение элементов стратегической противоракетной обороны США в Румынии «представляет прямую угрозу» для безопасности России.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели четырехчасовые переговоры в Хельсинки.

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