Россияне готовы заводить более одного ребенка — ВЦИОМ
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинству россиян важно иметь в семье более одного ребенка. Так, троих детей хотят иметь 43% респондентов, а двоих — 42%.
При этом, 54% граждан РФ считают, что рождение ребенка и есть предназначение брака. По мнению экспертов, мода на многодетность стала следствием государственных программ поддержки в сфере материнства и детства.
Однако для 44% опрошенных главной причиной не заводить детей остается недостаток денег, передают «Известия».
Напомним, ранее семьям с восемью и более детьми предложили выплачивать гранты и давать машину.АналитикаОбщество
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