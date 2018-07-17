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Россияне готовы заводить более одного ребенка — ВЦИОМ

02:35, 17.07.2018
Россияне готовы заводить более одного ребенка — ВЦИОМ
Фото: pixabay.com

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинству россиян важно иметь в семье более одного ребенка. Так, троих детей хотят иметь 43% респондентов, а двоих — 42%.

При этом, 54% граждан РФ считают, что рождение ребенка и есть предназначение брака. По мнению экспертов, мода на многодетность стала следствием государственных программ поддержки в сфере материнства и детства.

Однако для 44% опрошенных главной причиной не заводить детей остается недостаток денег, передают «Известия».

Напомним, ранее семьям с восемью и более детьми предложили выплачивать гранты и давать машину.

АналитикаОбщество
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