Семьям с восемью и более детьми предложили выплачивать гранты и давать машину

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину письмо.

В нем он предложил выплачивать семьям с восемью и более детьми по 70 тыс. рублей ежемесячно, освободить их от оплаты услуг ЖКХ и купить всем вместительные машины.

Кроме того, предоставить стройматериалы на постройку собственных домов на соответствующей бесплатно выделенной и оборудованной жилищной инфраструктурой земле, передает RT.

Затраты на данные меры он оценил в 5 млрд рублей в год.