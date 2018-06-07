Семьям с восемью и более детьми предложили выплачивать гранты и давать машину
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину письмо.
В нем он предложил выплачивать семьям с восемью и более детьми по 70 тыс. рублей ежемесячно, освободить их от оплаты услуг ЖКХ и купить всем вместительные машины.
Кроме того, предоставить стройматериалы на постройку собственных домов на соответствующей бесплатно выделенной и оборудованной жилищной инфраструктурой земле, передает RT.
Затраты на данные меры он оценил в 5 млрд рублей в год.ОбществоВласть
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Габдель Юссон.