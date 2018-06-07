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Семьям с восемью и более детьми предложили выплачивать гранты и давать машину

08:16, 07.06.2018 1
Семьям с восемью и более детьми предложили выплачивать гранты и давать машину
Фото: pixabay.com

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину письмо.

В нем он предложил выплачивать семьям с восемью и более детьми по 70 тыс. рублей ежемесячно, освободить их от оплаты услуг ЖКХ и купить всем вместительные машины.

Кроме того, предоставить стройматериалы на постройку собственных домов на соответствующей бесплатно выделенной и оборудованной жилищной инфраструктурой земле, передает RT.

Затраты на данные меры он оценил в 5 млрд рублей в год.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:37
    А почему семьям не с восьмьюдесятью детьми? Потому как семей как с восемью, так и с восьмьюдесятью детьми практически не существует. Если только не усыновление чужих. О-о-о. Зато о очередном милосердии объявлено. А оказывать милосердие тем кого нет, выказывать о несуществующих заботу - и государству не затратно, и себе прибыльно. Тьфу. Противно слушать. Мерзавцы они и в Африке мерзавцы.
    Габдель Юссон.
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