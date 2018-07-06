«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» доплаты по контракту на транзит в размере $11,6 миллиарда

«Нафтогаз Украины» подал сегодня иск к «Газпрому» в Стокгольмский арбитражный суд. Нефтяная компания требует доплаты по контракту на транзит газа через страну в размере $11,6 млрд.

В украинской компании указывают на пункт контракта, позволяющий пересмотреть тарифы, передает «Интерфакс».

«Нафтогаз» сообщает, что пытался решить вопрос о пересмотре тарифа через арбитраж и путем переговоров.

«Газпром» занял на переговорах неконструктивную позицию, вынудив «Нафтогаз» обратиться в арбитраж, как предусмотрено в контракте. «Нафтогаз» требует пересмотра тарифа с марта 2013 года и предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд, не считая процентов», — цитирует агентство сообщение компании.

Ранее в «Нафтогазе» заявили об аресте активов «Газпрома» судом Швейцарии. Однако в российской компании опровергли эту информацию.