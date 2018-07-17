Посольство РФ попросило предоставить доступ к арестованной за шпионаж в США Марии Бутиной

Посольство РФ в США добивается от американских властей консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, задержанной 15 июля в Вашингтоне.

Отмечается, что консульский отдел посольства «выясняет обстоятельства задержания» Бутиной, а также ее «местонахождение», говорится в сообщении представительства РФ.

Напомним, по версии обвинения, Мария Бутина могла быть использована властями РФ для участия в принятии решений в США. При этом адвокат россиянки Марии Бутиной заявил, что обвинения против его подзащитной раздуты.