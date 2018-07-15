Pussy Riot выбежали на поле во время финала ЧМ

Четверо участников организации Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу.



Отмечается, что они таким образом выразили протест в рамках акции «Милиционер вступает в игру». Участники требуют освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущения политической конкуренции в стране, сообщает „Медуза“.

Напомним, суд Москвы ранее назначил задержанным на акции против блокировки мессенджера экс-участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной и активисту Дмитрию Энтео (они запускали бумажные самолетики около ФСБ) по 100 часов обязательных работ.