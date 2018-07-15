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Pussy Riot выбежали на поле во время финала ЧМ

19:23, 15.07.2018

Четверо участников организации Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу.

Отмечается, что они таким образом выразили протест в рамках акции «Милиционер вступает в игру». Участники требуют освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущения политической конкуренции в стране, сообщает „Медуза“.

Напомним, суд Москвы ранее назначил задержанным на акции против блокировки мессенджера экс-участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной и активисту Дмитрию Энтео (они запускали бумажные самолетики около ФСБ) по 100 часов обязательных работ.

СпортФутбол
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