В Башкирии суд запретил два филиала секты «Орда»

В Башкирии суд запретил два филиала секты «Орда». Они были обнаружены в селе Абзаково и Уфе.

Членов секты лечили святой водой, окуриванием и «камчеванием» (ритуальные удары плеткой), отмечает пресс-служба прокуратуры республики. Деятельность секты основывалась на смешении ритуалов традиционных религий и поклонения предкам и распространяла учение религиозного течения «Ата Жолы» («Путь предков»), деятельность которого запрещена в Республике Казахстан с 2009 года.

По заключению экспертов, обряды включали психотехнологии с манипуляцией сознанием, внушением и запугиванием. Такие методы психологического воздействия могли оказать негативное влияние на здоровье человека.

Напомним, что активистов секты «Орда» в Башкирии находят регулярно. Около года назад уже была осуждена одна из организаторов секты. Однако она была амнистирована.