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В России могут разрешить продавать собранные в лесу ягоды и грибы

17:23, 16.07.2018
В России могут разрешить продавать собранные в лесу ягоды и грибы
Фото: pixabay.com

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев анонсировал законопроект, который позволит населению беспрепятственно собирать ягоды, грибы, орехи и лекарственное сырье на продажу.

На данный момент сбором дикоросов можно заниматься только для личного потребления.

«Нужно снять искусственные барьеры и дать возможность людям зарабатывать на традиционных видах деятельности. Пока те регионы, которые развивают отрасль сбора и переработки дикоросов, делают это скорее вопреки, нежели благодаря существующим условиям», — цитирует депутата «Коммерсант».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам с 2019 года свободно собирать валежник для собственных нужд.

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