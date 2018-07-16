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Китай подал иск в ВТО из-за планов США ввести новые пошлины на сумму $200 млрд

12:35, 16.07.2018
Китай подал иск в ВТО из-за планов США ввести новые пошлины на сумму $200 млрд
Фото: flickr.com

Китай подал иск в Всемирную торговую организацию из-за планов США ввести дополнительные пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд.

«Китай 16 июля обратился с иском в ВТО в связи с предлагаемыми мерами обложить дополнительными пошлинами ввозимые в США китайские товары на сумму $200 млрд (в год, — прим. ред.)», — приводит сообщение Министерства коммерции RT.

Ранее Китай обвинил США в развязывании крупнейшей торговой войны.

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