Власти Башкирии одобрили проект НЕФАЗа по выпуску новых автобусов

Минэкономразвития Башкирии одобрило проект НЕФАЗа по выпуску нового модельного ряда автобусов. Размер инвестиций составит 149 млн рублей.

Предприятие рассчитывает создать 20 новых рабочих мест. Новая линия будет выпускать до 1 000 автобусов в год, передает пресс-служба министерства.

На заседании комиссии по рассмотрению и отбору инвестиционных проектов обсуждались еще три проекта.

Совхоз «Алексеевский» планирует построить новые теплицы по голландской технологии на площади 5 га. Кроме того, проект включает оснащение системы ассимиляционного освещения на площади 2,5 га. Предприятие вложит 1,4 млрд рублей.

ООО «Учалинский элеватор» потратит 611 млн рублей на производство масла, а ООО «Завод «СтройМинерал» вложит 121,5 млн рублей в разработку карьера.

Напомним, что в I квартале НЕФАЗ увеличил чистый убыток в 2 раза из-за сокращения производства.

