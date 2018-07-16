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Власти Башкирии одобрили проект НЕФАЗа по выпуску новых автобусов

10:35, 16.07.2018

Минэкономразвития Башкирии одобрило проект НЕФАЗа по выпуску нового модельного ряда автобусов. Размер инвестиций составит 149 млн рублей.

Предприятие рассчитывает создать 20 новых рабочих мест. Новая линия будет выпускать до 1 000 автобусов в год, передает пресс-служба министерства.

На заседании комиссии по рассмотрению и отбору инвестиционных проектов обсуждались еще три проекта.

Совхоз «Алексеевский» планирует построить новые теплицы по голландской технологии на площади 5 га. Кроме того, проект включает оснащение системы ассимиляционного освещения на площади 2,5 га. Предприятие вложит 1,4 млрд рублей.

ООО «Учалинский элеватор» потратит 611 млн рублей на производство масла, а ООО «Завод «СтройМинерал» вложит 121,5 млн рублей в разработку карьера.

Напомним, что в I квартале НЕФАЗ увеличил чистый убыток в 2 раза из-за сокращения производства.

ПромышленностьЭкономикаИнвестиции Башкортостан
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