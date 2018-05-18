НЕФАЗ в I квартале увеличил чистый убыток в 2 раза из-за сокращения производства

ПАО «Нефтекамский автозавод» (НЕФАЗ), входит в группу «КАМАЗ», в I квартале 2018 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 341 млн рублей, что в 2,3 раза больше, чем за тот же период 2017 года. Об этом говорится в ежеквартальном отчете компании.

Завод также снизил выручку — на 5,1%, до 2,014 млрд рублей на фоне роста себестоимости — на 6,4%, до 2,248 млрд рублей.

«Ухудшение показателей за три месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано со снижением объемов производства», — отмечается в отчете компании.

При этом кредиторская задолженность НЕФАЗа сократилась с 2,621 млрд рублей в конце 2017 года до 2,144 млрд рублей на конец марта 2018 года. Дебиторская задолженность за тот же период снизилась 2,047 млрд рублей до 1,042 млрд рублей.

Напомним, что по итогам 2017 года чистая прибыль ПАО «НЕФАЗ» по РСБУ составила 44,4 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 19,7%.