Отношения с Россией испортились из-за глупости со стороны США — Трамп

Отношения США и России испортились из-за «многолетней глупости» с американской стороны. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.



«Наши отношения с Россией никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости США и сегодняшней охоте на ведьм», — говорится в сообщении Трампа в Twitter.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

Напомним, сегодня, 16 июля, в Хельсинки пройдут переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча президентов начнется в 13.15 в Хельсинки и продлится примерно 3 часа с учетом пресс-конференции.