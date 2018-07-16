Новости общества

11:02 МСК
Новости раздела
Общество

Отношения с Россией испортились из-за глупости со стороны США — Трамп

09:34, 16.07.2018
Отношения с Россией испортились из-за глупости со стороны США — Трамп
Фото: wikipedia.org

Отношения США и России испортились из-за «многолетней глупости» с американской стороны. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Наши отношения с Россией никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости США и сегодняшней охоте на ведьм», — говорится в сообщении Трампа в Twitter.

Напомним, сегодня, 16 июля, в Хельсинки пройдут переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча президентов начнется в 13.15 в Хельсинки и продлится примерно 3 часа с учетом пресс-конференции.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем