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Стало известно расписание встречи Путина и Трампа

11:51, 14.07.2018
Стало известно расписание встречи Путина и Трампа
Фото: kremlin.ru

Встреча президентов РФ и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — начнется 16 июля в 13.15 в Хельсинки и продлится примерно три часа с учетом пресс-конференции.

После чего, в 16.30 Путин проведет встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на мобильное приложение #HELSINKI2018, разработанное для аккредитованных на мероприятие журналистов.

Ранее в пресс-службе Кремля заявили, что лидеры смогут обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

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