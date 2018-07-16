Лондон подозревает ГРУ в покушении на Скрипалей — СМИ

Великобритания подозревает в попытке отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери бывших или нынешних сотрудников ГРУ.

Власти Великобритании «близки к определению лиц, которые, как они считают, провели операцию». Следователи не исключают, что за отравлением Скрипалей может стоять другая российская спецслужба или частная структура.

«Та же российская военная разведка, которая теперь обвиняется в нарушении президентских выборов 2016 года в Америке, также может быть ответственна за нападение на бывшего российского шпиона в Великобритании», — передает The New York Times со ссылкой на источники.

Напомним, именно сотрудников ГРУ США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.