США выдвинули обвинения 12 сотрудникам российских спецслужб

США предъявили обвинения 12 сотрудникам ГРУ в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования предполагаемого вмешательства России в выборы.



Предполагаемых сотрудников российских спецслужб обвиняют в организации кибератак для кражи документов и их публикации, передает «Коммерсант» со ссылкой на заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна.

По словам Розенстайна, сотрудники российских спецслужб взломали сайт избирательной комиссии и украли данные 500 тыс. избирателей.

В феврале спецпрокурор США Роберт Мюллер выдвинул официальные обвинения 13 гражданам России и трем российским компаниям, сочтя доказанным их «вмешательство в политическую систему США, включая американские президентские выборы 2016 года». Ранее суд вынес первый приговор в рамках расследования Мюллера.