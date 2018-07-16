Путин и Инфантино поблагодарили волонтеров за работу на ЧМ-2018

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино и глава РФ Владимир Путин поблагодарили волонтеров за работу на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

«От всего сердца могу вам сказать — без вас этот чемпионат мира не был бы лучшим в истории», — сказал Инфантино и по-русски поблагодарил волонтеров.

Путин заявил, что его удивила эмоциональность и ответственность болельщиков. Также он отметил результаты российской сборной и работу организаторов, сообщает «РИА Новости».

Напомним, чемпионат мира по футболу завершился вчера, 15 июля. Франция во второй раз в истории стала победителем ЧМ. За игрой следил президент РФ Владимир Путин, а также глава РТ Рустам Минниханов.