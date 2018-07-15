Минниханов посмотрит финальный матч ЧМ-2018 на стадионе в Москве

Президент РТ Рустам Минниханов провел в Instagram прямой эфир, где показал трибуны и болельщиков на стадионе в Москве.

На стадионе «Лужники» сегодня проходит последний матч мундиаля. За кубок чемпионата мира будут бороться сборные Франции и Хорватии.

Напомним, сам кубок ЧМ уже доставили на место проведения последнего матча чемпионата мира в этом году.