Twitter заблокировал аккаунты, связанные с 12 обвиняемыми россиянами

Сайт социальной сети Twitter Inc приостановил действие двух учетных записей, связанных с 12 сотрудниками ГРУ, обвиненными специальным адвокатом Робертом Мюллером во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

В обвинительном заключении утверждается, что примерно с июня 2016 года заговорщики выпустили десятки тысяч украденных электронных писем и документов «с использованием фиктивных онлайн-персонажей", в том числе двух аккаунтов – DCLeaks и Guccifer 2.0, передает Reuters.

«Учетные записи были заблокированы для подключения к сети счетов, ранее приостановленных для работы в нарушение наших правил», — добавил представитель соцсети.

Напомним, США обвиняют 12 российских разведчиков в организации кибератак для кражи документов и их публикации.