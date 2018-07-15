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Twitter заблокировал аккаунты, связанные с 12 обвиняемыми россиянами

10:23, 15.07.2018
Twitter заблокировал аккаунты, связанные с 12 обвиняемыми россиянами
Фото: publicdomainpictures.net

Сайт социальной сети Twitter Inc приостановил действие двух учетных записей, связанных с 12 сотрудниками ГРУ, обвиненными специальным адвокатом Робертом Мюллером во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

В обвинительном заключении утверждается, что примерно с июня 2016 года заговорщики выпустили десятки тысяч украденных электронных писем и документов «с использованием фиктивных онлайн-персонажей", в том числе двух аккаунтов – DCLeaks и Guccifer 2.0, передает Reuters.

«Учетные записи были заблокированы для подключения к сети счетов, ранее приостановленных для работы в нарушение наших правил», — добавил представитель соцсети.

Напомним, США обвиняют 12 российских разведчиков в организации кибератак для кражи документов и их публикации.

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