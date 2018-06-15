Американские СМИ причислили подлодку «Казань» к самым опасным в мире

Американское издание The National Interest составило рейтинг подводных лодок со смертоносным потенциалом. Они являются самыми опасными субмаринами в мире. В топ-5 вошли три российских судна.



Среди них многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885 «Ясень», к которому относится АПЛ «Казань». Субмарины оснащены 32 крылатыми ракетами «Калибр», которые способны нести ядерные боеголовки на расстояние до 2,5 тыс. км.

«Есть все основания полагать, что подлодка «Северодвинск» или ее сестра «Казань» могут легко приблизиться к 2000 км от американского восточного побережья и ударить вглубь страны до Великих озер», — пишет издание.

В топ-5 вошла АПЛ четвертого поколения проекта 955 «Борей», оснащенная 16 баллистическими ракетами «Булава», каждая из которых несет до 10 ядерных боеголовок с дальностью поражения до 8 тыс. км. Также в рейтинге АПЛ проекта 667БДРМ «Дельфин». Она оснащена 16 жидкостными трехступенчатыми ракетами «Синева».

Среди зарубежных субмарин в рейтинг попали американские подводные лодки классов «Огайо» и «Колумбия».

Напомним, АПЛ «Казань» спустили на воду 31 марта на заводе «Севмаш».

