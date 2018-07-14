Экс-министр обороны Сердюков и его бывшая помощница Васильева поженились – СМИ

Телеведущий Андрей Малахов сообщил о свадьбе экс-министра обороны Анатолия Сердюкова и его бывшей помощницы Евгении Васильевой.

«Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой!» — приводит слова Малахова StarHit.

Напомним, Сердюков оставил пост главы Минобороны после раскрытия схемы хищений госсобственности в министерстве. В 2012 году Васильева стала ключевой фигуранткой в деле «Оборонсервиса». Используя служебное положение, она продавала недвижимость и акции компании по заведомо заниженной цене. Правоохранители оценили ущерб в 3 млрд рублей.

В настоящее время Сердюков входит в совет директоров КАМАЗа, ранее он покинул совет УМПО.