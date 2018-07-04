Сердюков вышел из совета директоров УМПО

Акционеры ПАО «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО) избрали новый совет директоров на годовом собрании 29 июня. В новый состав совета не вошел бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков.

Его и еще двоих представителей «Ростеха» сменили три представителя «Объединенной двигателестроительной компании» (ОДК), передает «Интерфакс».

Входившие в прежний состав совета директоров УМПО представители ОДК (генеральный директор Александр Артюхов и заместитель генерального директора Павел Осин), а также представитель государства по специальному праву («золотой акции») — министр промышленности и инновационной политики Башкирии Алексей Карпухин сохранили свои места.

Напомним, что Сердюков теперь входит в совет директоров КАМАЗа.