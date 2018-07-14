«Реальное время» сохранило третье место в рейтинге самых цитируемых СМИ Татарстана

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Интернет-газета «Реальное время» заняла третье место в топ-20 самых цитируемых СМИ Татарстана в I квартале 2018 года.

Индекс цитируемости в СМИ оценили в 135,51 балла. Рейтинг составила «Медиалогия».

Таким образом, позади нас остались редакции «Вечерняя Казань», «РБК-Татарстан», «Коммерсантъ-Казань» и другие.

Напомним, «Реальное время» по итогам III квартала 2017 года также заняло третье место в рейтинге самых цитируемых СМИ Татарстана. Индекс цитируемости издания был 124,06 балла. Кроме того, в июле интернет-газета снова попала в топ самых цитируемых российских интернет-СМИ.