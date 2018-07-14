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Суд продлил арест Надежде Савченко

04:29, 14.07.2018
Суд продлил арест Надежде Савченко
Фото: commons.wikimedia.org / Вадим Чуприн

Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей народного депутата Украины Надежды Савченко, который истекал накануне, 13 июля.

После рассмотрения ряда ходатайств об отводах и изложения позиции сторон судья Владимир Бугиль вынес решение о продлении срока ареста, передает «Интерфакс».

«Я оглашаю бессрочную голодовку. Я такого беспредела не видела даже в российском суде», — заявила Савченко.

После вынесения решения Савченко сказала, что не хочет покидать здание суда, пока не получит текст решения, а также вызвала полицию, чтобы заявить о совершении преступления.

Ранее Савченко написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать украинских граждан, которые находятся в местах лишения свободы в России.

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