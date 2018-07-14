Суд продлил арест Надежде Савченко

Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей народного депутата Украины Надежды Савченко, который истекал накануне, 13 июля.



После рассмотрения ряда ходатайств об отводах и изложения позиции сторон судья Владимир Бугиль вынес решение о продлении срока ареста, передает «Интерфакс».

«Я оглашаю бессрочную голодовку. Я такого беспредела не видела даже в российском суде», — заявила Савченко.

После вынесения решения Савченко сказала, что не хочет покидать здание суда, пока не получит текст решения, а также вызвала полицию, чтобы заявить о совершении преступления.

Ранее Савченко написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать украинских граждан, которые находятся в местах лишения свободы в России.