Савченко попросила Путина освободить 66 украинцев

Подозреваемая в подготовке переворота на Украине Надежда Савченко написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать украинских граждан, которые находятся в местах лишения свободы в России. К письму прилагается список из 66 политзаключенных.



Такой шаг, по мнению Савченко, покажет всему миру «добрую волю» президента России и «существенно изменит в лучшую сторону положение России на международной арене, а также позволит существенно улучшить двусторонний диалог со многими странами».

«Я убеждена, что украинский и российский народы будут жить в мире», — написала Савченко в Facebook.

Ранее сообщалось, что уполномоченные по правам человека России и Украины составят дорожную карту по вопросу освобождения заключенных.