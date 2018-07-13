Экспортные цены на нефть в рамках налогового маневра повысят при росте цен на 15% – СМИ

Правительство России в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли предлагает вводить или повышать экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в случае, если цены на нефть за месяц вырастут более чем на 15%.



Правительство завершило работу над поправками к двум законопроектам о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, передает «Прайм» со ссылкой на источник, знакомый с текстом поправок в законопроект о маневре.

«Поправки правительства предполагают предоставление правительству РФ права на введение (повышение) ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и нефтепродукты в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, связанных с увеличением цен на нефть за период мониторинга (месяц) более чем на 15%», — пояснил источник.

Ранее правительство одобрило законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли. Предполагается, что экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% на 5 процентных пунктов в год в течение шести лет начиная с 2019 года. Одновременно будет повышаться НДПИ на нефть.



