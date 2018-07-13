Браудер обвинил Danske Bank в отмывании похищенных из бюджета РФ $203 млн

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Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал в прокуратуру Дании уголовный иск против крупнейшего датского банка Danske Bank.

По его словам, эстонское подразделение банка было одним из главных каналов отмывания денег, похищенных из российского бюджета в рамках схемы на $203 млн, которую в 2007 году раскрыл погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский, сообщает Financial Times.

Отмечается, что деньги с одного из счетов в Danske Bank переводились на швейцарский счет, принадлежащий «связанному с Путиным человеку».

Ранее Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к 9 годам колонии. Он признан виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей.

Позже Браудер был задержан в Испании по запросу России в Интерпол, но вскоре его отпустили.