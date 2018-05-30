Испанская полиция отпустила Браудера после ареста по запросу России

Полиция Испании отпустила основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера после дачи показаний. Об этом сообщил представитель национальной полиции.

По его словам, ордер на задержание Браудера не имеет надлежащей юридической силы, передает «РИА Новости».

Основатель фонда Hermitage Capital подтвердил свое освобождение.



«Хорошие новости. Испанская национальная полиция только что отпустила меня после того, как генеральный секретарь Интерпола в Лионе посоветовал им не выполнять новый российский запрос», — написал Браудер на своей странице в Twitter.

Напомним, что сегодня основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер был задержан в Испании по запросу России в Интерпол. Ранее Тверской суд Москвы заочно приговорил его к 9 годам колонии. Браудер признан виновным в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд рублей.