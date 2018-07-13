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Польского дипломата избили во время рейса Иркутск — Москва

16:46, 13.07.2018
Польского дипломата избили во время рейса Иркутск — Москва
Фото: pixabay.com

В МИД Польши сообщили, что на польского дипломата напали во время рейса Иркутск — Москва.

Дипломат 11 июля возвращался из служебной командировки. В самолете на него напал человек, «вероятно, очень неуравновешенный психически». Нападавший был задержан, а дипломат уже вернулся в Польшу.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение польского МИД, посольство страны потребует у российских властей выяснить обстоятельства происшествия и привлечь виновного к ответственности.

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