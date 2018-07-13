МИД Белоруссии не получал запрос на назначение полпреда в ПФО послом от РФ

В МИД Белоруссии не поступал запрос на назначение полпреда в ПФО Михаила Бабича новым послом России в Минске.



«На сегодняшний день в МИД Беларуси такой запрос не поступал», — цитирует «Интерфакс» начальника управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза.

Ранее СМИ сообщили, что Москва запросила у Минска предварительное разрешение на назначение Бабича послом в Белоруссии. В Госдуме обсудят его переход на дипломатическую работу на следующей неделе.