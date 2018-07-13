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Россия запросила у Белоруссии разрешение на назначение Бабича послом — СМИ

08:32, 13.07.2018
Россия запросила у Белоруссии разрешение на назначение Бабича послом — СМИ
Фото: commons.wikimedia.org/ Wikiapril

Москва запросила у Минска предварительное разрешение на назначение полпреда в ПФО Михаила Бабича послом в Белоруссии. В Госдуме обсудят его переход на дипломатическую работу на следующей неделе.

Отмечается, что параллельно кандидатуру Бабича обсудят в профильном комитете верхней палаты, сообщает РБК со ссылкой на источник. Перевод Бабича в послы он называет назначением «аппаратно влиятельного человека на стратегически важное направление».

Ранее сообщалось, что Бабич не будет переназначен полпредом в ПФО.

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