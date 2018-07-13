Центробанк согласовал объединение трех пенсионных фондов ФК «Открытие»

Центробанк согласовал присоединение АО «НПФ электроэнергетики» и НПФ РГС к НПФ «Лукойл-Гарант». Все они входят в группу санируемого банка ФК «Открытие».

По словам главы банка «Открытие» Михаила Задорнова, объединенный НПФ появится в III квартале 2018 года и станет одним из крупнейших на рынке.

Для клиентов реорганизация фондов не требует перезаключения договоров, объединенный фонд в порядке правопреемства продолжит выполнять все обязательства перед клиентами присоединенных фондов. Условия корпоративных программ также остаются неизменными, говорится в сообщении «Лукойл-Гарант».

29 июня стало известно, что Центробанк РФ предоставит банку «ФК Открытие» финансирование на 42,7 млрд рублей путем приобретения дополнительного выпуска акций кредитной организации. Принятые решения окажут финпомощь НПФ «Лукойл-Гарант», АО «НПФ электроэнергетики» и НПФ РГС в общем размере 31,8 млрд рублей.