Новости экономики

02:33 МСК
Новости раздела
Экономика

ЦБ РФ выкупит акции банка «ФК Открытие» на 42,7 млрд рублей

15:27, 29.06.2018
ЦБ РФ выкупит акции банка «ФК Открытие» на 42,7 млрд рублей
Фото: wikipedia.org / NVO

Центробанк РФ предоставит банку «ФК Открытие» финансирование на 42,7 млрд рублей путем приобретения дополнительного выпуска акций кредитной организации.

Регулятор утвердил изменения в план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства «Открытия», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Отмечается, что принятые решения окажут финпомощь НПФ «ЛУКОЙЛ-гарант», «НПФ электроэнергетики» и НПФ «РГС» в общем размере 31,8 млрд рублей. Также деньги будут выделены на помощь «Росгосстрах банку» в объеме 2 млрд рублей.

ЭкономикаБанки
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем