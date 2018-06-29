ЦБ РФ выкупит акции банка «ФК Открытие» на 42,7 млрд рублей

Центробанк РФ предоставит банку «ФК Открытие» финансирование на 42,7 млрд рублей путем приобретения дополнительного выпуска акций кредитной организации.

Регулятор утвердил изменения в план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства «Открытия», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Отмечается, что принятые решения окажут финпомощь НПФ «ЛУКОЙЛ-гарант», «НПФ электроэнергетики» и НПФ «РГС» в общем размере 31,8 млрд рублей. Также деньги будут выделены на помощь «Росгосстрах банку» в объеме 2 млрд рублей.