Экс-руководителя Минсельхоза РТ оштрафовали за хищение бюджетных денег

Суд признал виновными экс-чиновника татарстанского Минсельхоза в Дрожжановском районе Ирека Мухаметзянова и его родственника главу крестьянского фермерского хозяйства Фарита Идиятуллина.

Они совершили хищение из бюджета денежных средств, предназначенных для выплаты субсидий на господдержку агропромышленного комплекса. В ходе следствия Мухаметзянов и Идиятуллин вину полностью признали, а ущерб возместили.

В связи с этим суд назначит экс-чиновнику штраф в 110 тыс. рублей, а его родственнику — 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Подробнее о преступлении — в материале «Реального времени».