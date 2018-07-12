Промсвязьбанк не будет единственным банком для гособоронзаказа — Минфин

Промсвязьбанк станет головным, но не единственным банком, который будет обслуживать гособоронзаказ.



«Есть другие банки, которые находятся под санкциями, и некоторые из них являются уполномоченными по гособоронзаказу. Никто, ни правительство, ни ЦБ не видит необходимости исключения этих банков»,— приводит «Коммерсантъ» слова замминистра финансов РФ Алексея Моисеева.

По его словам, правительство будет определять банк для обслуживания каждого госконтракта отдельно. Если правительство не даст своих рекомендаций, исполнитель контракта сам сможет выбрать банк из числа уполномоченных.

Напомним, в декабре 2017 года ЦБ объявил о санации «Промсвязьбанка». На его базе собираются создать опорный банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. 29 марта АСВ стало владельцем более 99,9% акций «Промсвязьбанка». АСВ выкупило допэмиссию «Промсвязьбанка», заплатив 113,4 млрд рублей в виде облигаций федерального займа.