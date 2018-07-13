Напавшего на пермскую школу подростка отправили в психбольницу
Один из подростков, напавших на школу в Перми, отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Такое решение вынес суд Мотовилихинского района.
Обвиняемый останется в медучреждении на два месяца — до 14 сентября. Для второго подростка, которого признали вменяемым, продлен срок содержания в СИЗО на два месяца.
Напомним, 5 января произошло нападение на школу в Перми, в нем пострадали 15 человек. Изначально правоохранительные органы заявляли, что в школе произошла драка между двумя подростками, однако позже следователи пришли к выводу, что произошедшее было спланированным нападением.Ранее Путин наградил медалью «За отвагу» пострадавшую при ЧП в пермской школе учительницу. Общество
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