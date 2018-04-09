Путин наградил медалью «За отвагу» пострадавшую при ЧП в пермской школе учительницу

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» учительницу пермской школы №127 Наталию Шагулину, которая получила ножевые ранения в результате инцидента в образовательном учреждении. Соответствующий указ размещен на интернет-портале правовой информации.

«За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга, наградить медалью «За отвагу» Шагулину Наталию Васильевну — учителя средней школы №127 с углубленным изучением отдельных предметов города Перми», — говорится в документе.

Напомним, что наградить учительницу предложил губернатор Пермского края Максим Решетников.

15 января произошло нападение на школу в Перми, в нем пострадали 15 человек. Изначально правоохранительные органы заявляли, что в школе произошла драка между двумя подростками, однако позже следователи пришли к выводу, что произошедшее было спланированным нападением.