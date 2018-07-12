Перекупщики продают билеты на финал ЧМ-2018 за 6,4 миллиона рублей

Стоимость билетов у перекупщиков на финальный матч чемпионата мира по футболу-2018 составляет от 93,5 тыс. до 6,4 млн рублей.



Самые дешевые билеты четвертой категории, доступные только для граждан РФ, продаются по цене от 93,5 тыс. рублей до 102,5 тыс. рублей, сообщает RNS со ссылкой на сервис по перепродаже билетов Viagogo. Самый дорогой билет обозначен категорией Club и стоит более 6,4 млн рублей.

При этом FIFA устанавливала стоимость самого дешевого билета на уровне 7 тыс. рублей. Ранее организация сообщала, что билеты, купленные через неавторизованные каналы, будут аннулированы после идентификации.

Напомним, финал чемпионата между сборными Франции и Хорватии пройдет 15 июля в «Лужниках».