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Пропавшего в Самаре британского болельщика нашли в московской гостинице

18:48, 12.07.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
Пропавшего в Самаре британского болельщика нашли в московской гостинице
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Полиция отыскала британского болельщика, потерявшегося в Самаре. Он был обнаружен в одной из гостиниц Москвы.

«Принятыми мерами столичными полицейскими местонахождение указанного гражданина было установлено. Он находится в одной из гостиниц Москвы», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

Посольство Великобритании уже известили, что болельщик обнаружен.

Ранее сообщалось, что ГУ МВД по Самарской области проверяет информацию об исчезновении британского футбольного болельщика в Самаре. При этом в посольстве Великобритании в Москве сообщили, что в курсе ситуации и находятся в контакте с российскими властями.

ПроисшествияСпортФутбол
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