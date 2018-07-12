Пропавшего в Самаре британского болельщика нашли в московской гостинице
Полиция отыскала британского болельщика, потерявшегося в Самаре. Он был обнаружен в одной из гостиниц Москвы.
«Принятыми мерами столичными полицейскими местонахождение указанного гражданина было установлено. Он находится в одной из гостиниц Москвы», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Посольство Великобритании уже известили, что болельщик обнаружен.
Ранее сообщалось, что ГУ МВД по Самарской области проверяет информацию об исчезновении британского футбольного болельщика в Самаре. При этом в посольстве Великобритании в Москве сообщили, что в курсе ситуации и находятся в контакте с российскими властями.ПроисшествияСпортФутбол
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